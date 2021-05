Ospina verso l’addio | lo vuole l’Atalanta | il Napoli chiede 5 milioni per la cessione

(Di domenica 23 maggio 2021) Uno dei calciatori che potrebbe lasciare ilnella prossima stagione è David, conche può essere una seria destinazione per il futuro. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino che riferisce come il portiere abbia già chiesto informazioni ai connazionali Muriel e Zapata. L’Atlanta sta cercando un portiere affidabile dopo le difficoltà avute in questa stagione e avrebbe individuato inil calciatore giusto sul quale puntare. Il contratto con ilscade nel 2022: il club azzurro valuta il suo cartellino 5di euro.

