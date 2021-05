Oroscopo Toro del giorno: previsioni del giorno 23/05/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) L’eclissi lunare che si terrà mercoledì nella tua casa del denaro altrui potrebbe portare grandi cambiamenti in quest’area. Potresti, per esempio, voler unire le tue finanze con quelle di un’altra persona, decidendo di sposarti o avviando una partnership commerciale. Questa settimana Venere formerà un angolo problematico con l’idealista Nettuno e questo potrebbe portarti a ignorare qualche campanello d’allarme. Con Venere nella tua casa dei guadagni, hai buone possibilità di aumentare le tue entrate, devi solo assicurarti di fare tutte le verifiche necessarie prima di stipulare eventuali contratti all’apparenza molto redditizi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) L’eclissi lunare che si terrà mercoledì nella tua casa del denaro altrui potrebbe portare grandi cambiamenti in quest’area. Potresti, per esempio, voler unire le tue finanze con quelle di un’altra persona, decidendo di sposarti o avviando una partnership commerciale. Questa settimana Venere formerà un angolo problematico con l’idealista Nettuno e questo potrebbe portarti a ignorare qualche campanello d’allarme. Con Venere nella tua casa dei guadagni, hai buone possibilità di aumentare le tue entrate, devi solo assicurarti di fare tutte le verifiche necessarie prima di stipulare eventuali contratti all’apparenza molto redditizi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

