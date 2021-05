Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 23/05/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Tieniti forte, perché questa settimana potresti sperimentare un importante cambiamento personale. Mercoledì un’eclissi di Luna piena in Sagittario farà emergere delle questioni riguardanti la tua identità e il tuo io più profondo. Potresti sentire il bisogno di aggiornare i tuoi obiettivi di vita o le parole con cui definisci te stessa. Anche il tuo modo di collaborare con gli altri potrebbe essere in evoluzione, perché le eclissi di quest’anno avverranno tra Sagittario e Gemelli (una situazione che si verificherà nuovamente solo nel 2029). Se ti sembra di non riuscire a controllare la situazione, non ti preoccupare: è una sensazione temporanea. Quando emergerai da questo cambiamento ti troverai esattamente nel posto giusto. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) Tieniti forte, perché questa settimana potresti sperimentare un importante cambiamento personale. Mercoledì un’eclissi di Luna piena infarà emergere delle questioni riguardanti la tua identità e il tuo io più profondo. Potresti sentire il bisogno di aggiornare i tuoi obiettivi di vita o le parole con cui definisci te stessa. Anche il tuo modo di collaborare con gli altri potrebbe essere in evoluzione, perché le eclissi di quest’anno avverranno trae Gemelli (una situazione che si verificherà nuovamente solo nel 2029). Se ti sembra di non riuscire a controllare la situazione, non ti preoccupare: è una sensazione temporanea. Quando emergerai da questo cambiamento ti troverai esattamente nel posto giusto. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

