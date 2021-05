Oroscopo Pesci, domani 24 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di domenica 23 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 24 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Amici dei Pesci, buone le possibilità che gli astri vi riservano per questo inizio settimana, seppur la scorsa si sia conclusa decisamente in malo modo. State soprattutto attenti a come vi comportate all’interno della vostra coppia stabile, sarete investiti dalla voglia di affetto e passione, che potrebbero essere però esasperate al punto da diventare fastidiose per la vostra dolce metà. Buone opportunità vi attendono, invece, sul posto di lavoro, soprattutto nel caso svolgiate la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 24? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, buone le possibilità che gli astri vi riservano per questo inizio settimana, seppur la scorsa si sia conclusa decisamente in malo modo. State soprattutto attenti a come vi comportate all’interno della vostra coppia stabile, sarete investiti dalla voglia di affetto e passione, che potrebbero essere però esasperate al punto da diventare fastidiose per la vostra dolce metà. Buone opportunità vi attendono, invece, sul posto di, soprattutto nel caso svolgiate la ...

