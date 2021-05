Oroscopo Pesci del giorno: previsioni del giorno 23/05/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Questa potrebbe rivelarsi un’ottima settimana per te, perché un’eclissi di Luna piena in Sagittario invierà una scarica di energia nel tuo settore professionale. Le eclissi tendono a portare cambiamenti, quindi potrebbe presentarsi una nuova opportunità di lavoro o una promozione che però ti richiederà di riordinare le tue priorità. Nel frattempo Giove, il pianeta della fortuna, entrerà in punta di piedi in Pesci. I prossimi mesi potrebbero essere tra i più fortunati di tutto l’anno per te, una situazione favorevole che si ripresenterà anche l’anno prossimo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) Questa potrebbe rivelarsi un’ottima settimana per te, perché un’eclissi di Luna piena in Sagittario invierà una scarica di energia nel tuo settore professionale. Le eclissi tendono a portare cambiamenti, quindi potrebbe presentarsi una nuova opportunità di lavoro o una promozione che però ti richiederà di riordinare le tue priorità. Nel frattempo Giove, il pianeta della fortuna, entrerà in punta di piedi in. I prossimi mesi potrebbero essere tra i più fortunati di tutto l’anno per te, una situazione favorevole che si ripresenterà anche l’anno prossimo. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

