Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 23/05/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Nei prossimi giorni potresti essere particolarmente creativa, perché mercoledì un'eclissi di Luna piena prenderà di mira la tua casa dell'espressione di sé. Potresti anche avere l'occasione di esibire la tua opera, che sia letteraria, musicale o di altro tipo. Quest'area della tua carta astrale riguarda anche i bambini. Se hai figli, questi potrebbero dirti qualcosa che ti farà capire quanto velocemente stiano crescendo. In opposizione a questa eclissi, Venere e Mercurio cammineranno a braccetto nella tua casa della collettività, indicando che stare insieme ai tuoi amici sarà divertente e rigenerante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

