Oroscopo Gemelli del giorno: previsioni del giorno 23/05/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) I tuoi rapporti più importanti potrebbero richiedere tutta la tua attenzione questa settimana, perché un'eclissi lunare farà risplendere il tuo settore delle partnership. Se hai una relazione stabile, potresti sentirti particolarmente impaziente di andare a vivere insieme al tuo compagno o addirittura di sposarti. Se invece sei single, questa è la settimana in cui potresti trovare la tua dolce metà. Le eclissi possono portare cambiamenti quando meno te lo aspetti, quindi preparati ad accogliere qualsiasi sorpresa. Questo è ottimo momento per coltivare le tue relazioni, siano essere romantiche o professionali. Amica.

