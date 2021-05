Oroscopo di Paolo Fox | 24 maggio 2021 | le previsioni segno per segno

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 maggio 2021)Fox 24. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 24? Ariete. Buona la settimana per l’amore, ma se una storia non funziona tu cercherai di sistemare tutto. Sul lavoro, meglio farsi scivolare le cose addosso! Toro. C’è un po’ di agitazione in amore, cerca di non essere troppo polemico in una storia che potrebbe procedere. Sul lavoro, non fare scelte affrettate, ma non temere perché da mercoledì le stelle ritorneranno dalla tua parte. Gemelli. Chi ha voglia di innamorarsi e di mettersi in gioco ora non deve fare passi indietro. Sul lavoro, periodo buono per fare un bilancio! Cancro. Chi ha voglia di innamorarsi e di ...