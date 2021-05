Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 23/05/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Questa settimana cerca di prenderti cura del tuo benessere psicofisico, perché l’eclissi di Luna piena di mercoledì potrebbe suscitare pensieri ed emozioni difficili da elaborare nell’area più nascosta della tua carta astrale. Spesso si esalta l’importanza della salute fisica, ma ricordati che il benessere della mente e dello spirito è altrettanto importante. Se ti senti esausta o di cattivo umore, forse hai bisogno di prenderti una pausa. Potresti trascorrere questi momenti in luoghi che ti fanno sentire a tuo agio, come può essere un parco vicino casa che frequenti spesso o semplicemente il tuo tappetino da yoga. Questa è una grande occasione per riflettere su te stessa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) Questa settimana cerca di prenderti cura del tuo benessere psicofisico, perché l’eclissi di Luna piena di mercoledì potrebbe suscitare pensieri ed emozioni difficili da elaborare nell’area più nascosta della tua carta astrale. Spesso si esalta l’importanza della salute fisica, ma ricordati che il benessere della mente e dello spirito è altrettanto importante. Se ti senti esausta o di cattivo umore, forse hai bisogno di prenderti una pausa. Potresti trascorrere questi momenti in luoghi che ti fanno sentire a tuo agio, come può essere un parco vicino casa che frequenti spesso o semplicemente il tuo tappetino da yoga. Questa è una grande occasione per riflettere su te stessa. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

