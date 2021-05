Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 23/05/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Questa settimana difficilmente ti sentirai annoiata a lavoro, perché ci sarà un’eclissi di Luna piena nel tuo settore professionale. Le eclissi tendono a portare trasformazioni, quindi potresti ricevere un’offerta per un nuovo lavoro, oppure potrebbero cambiare alcune politiche aziendali che stravolgeranno la tua quotidianità. Con diversi pianeti riuniti in Gemelli, l’area più nascosta della tua carta astrale, questo sarà un buon momento per verificare eventuali punti ciechi. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, è probabilmente così, ma avrai difficoltà a valutarlo a causa dell’angolo problematico tra Venere e Nettuno. Forse è il caso di chiedere consiglio a qualcuno di cui ti fidi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) Questa settimana difficilmente ti sentirai annoiata a lavoro, perché ci sarà un’eclissi di Luna piena nel tuo settore professionale. Le eclissi tendono a portare trasformazioni, quindi potresti ricevere un’offerta per un nuovo lavoro, oppure potrebbero cambiare alcune politiche aziendali che stravolgeranno la tua quotidianità. Con diversi pianeti riuniti in Gemelli, l’area più nascosta della tua carta astrale, questo sarà un buon momento per verificare eventuali punti ciechi. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, è probabilmente così, ma avrai difficoltà a valutarlo a causa dell’angolo problematico tra Venere e Nettuno. Forse è il caso di chiedere consiglio a qualcuno di cui ti fidi. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

