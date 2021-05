Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 23/05/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Il tuo percorso formativo questa settimana potrebbe registrare importanti cambiamenti, perché un’eclissi di Luna piena darà nuova energia alla tua casa dell’apprendimento. Potresti sentirti ispirata a tornare all’università, a frequentare un corso online oppure, se stai già studiando, a cambiare il percorso di studi. Grazie a Venere e Mercurio, ora piacevolmente rintanati in Gemelli, probabilmente trarrai molti vantaggi da queste novità, anche se forse avrai bisogno di un momento per adattarti alla nuova situazione. Qualunque cosa deciderai, questo è un ottimo momento per utilizzare le tue risorse intellettuali. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di domenica 23 maggio 2021) Il tuo percorso formativo questa settimana potrebbe registrare importanti cambiamenti, perché un’eclissi di Luna piena darà nuova energia alla tua casa dell’apprendimento. Potresti sentirti ispirata a tornare all’università, a frequentare un corso online oppure, se stai già studiando, a cambiare il percorso di studi. Grazie a Venere e Mercurio, ora piacevolmente rintanati in Gemelli, probabilmente trarrai molti vantaggi da queste novità, anche se forse avrai bisogno di un momento per adattarti alla nuova situazione. Qualunque cosa deciderai, questo è un ottimo momento per utilizzare le tue risorse intellettuali. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

OroscopoAriete : 22/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Arietevf : #ariete Il rapporto con il partner è piuttosto teso oggi, a causa della Luna in B... - InfoCilentoWeb : Oroscopo: Ariete, “In amore la paura vi frena” - OroscopoAriete : 22/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - OroscopoAriete : 22/mag/2021: Salute, Amore & Denaro => Per saperne di più: -