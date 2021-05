Oltre ai 130mila italiani che non ci sono più dobbiamo ricordare anche gli altri 14 (Di domenica 23 maggio 2021) C’è quel verso di Francesco Guccini – «come in un libro scritto male / lui si era ucciso per Natale» – che coglie come pochi altri la terribile contraddizione fra la felicità e il dolore, la libertà e la morte. Già, la liberazione del Paese dalla pandemia è iniziata come in un libro scritto male: una bellissima giornata, una gita in montagna, un cavo che si spezza proprio nel punto più alto, la cabina che vola e si schianta al suolo, 14 morti, tra cui un bambino (un secondo è gravemente ferito): la festa che si trasforma in tragedia e altre banalità giornalistiche. Già, non si sa neppure bene che cosa dire, noi avevamo 500 morti al giorno, e ne abbiamo ancora quotidianamente un centinaio, eppure restiamo costernati davanti ai 13 morti del Mottarone, stupefatti e dentro di noi impauriti per una fatalità che sembra scagliata come un fulmine nel cielo di maggio come per ... Leggi su linkiesta (Di domenica 23 maggio 2021) C’è quel verso di Francesco Guccini – «come in un libro scritto male / lui si era ucciso per Natale» – che coglie come pochila terribile contraddizione fra la felicità e il dolore, la libertà e la morte. Già, la liberazione del Paese dalla pandemia è iniziata come in un libro scritto male: una bellissima giornata, una gita in montagna, un cavo che si spezza proprio nel punto più alto, la cabina che vola e si schianta al suolo, 14 morti, tra cui un bambino (un secondo è gravemente ferito): la festa che si trasforma in tragedia e altre banalità giornalistiche. Già, non si sa neppure bene che cosa dire, noi avevamo 500 morti al giorno, e ne abbiamo ancora quotidianamente un centinaio, eppure restiamo costernati davanti ai 13 morti del Mottarone, stupefatti e dentro di noi impauriti per una fatalità che sembra scagliata come un fulmine nel cielo di maggio come per ...

