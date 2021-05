Olimpiadi Tokyo, ‘As’: “Sergio Ramos assente tra i convocati della Spagna” (Di domenica 23 maggio 2021) Sergio Ramos non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘As’. Il difensore e icona del Real Madrid aveva espresso il desiderio di partecipare alla spedizione olimpica nipponica, in quanto non figura nell’elenco ufficiale dei calciatori da vaccinare della selezione iberica. Sfuma il sogno del calciatore madrileno, così come la speranza dei sostenitori spagnoli, precedentemente in attesa di constatare l’ufficialità della convocazione di Ramos. La Spagna farà dunque a meno del centrale difensivo in questione e si affiderà a un altro fuoriquota in vista dei Giochi Olimpici. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021)non parteciperà alledi, secondo quanto riportato dal quotidiano. Il difensore e icona del Real Madrid aveva espresso il desiderio di partecipare alla spedizione olimpica nipponica, in quanto non figura nell’elenco ufficiale dei calciatori da vaccinareselezione iberica. Sfuma il sogno del calciatore madrileno, così come la speranza dei sostenitori spagnoli, precedentemente in attesa di constatare l’ufficialitàconvocazione di. Lafarà dunque a meno del centrale difensivo in questione e si affiderà a un altro fuoriquota in vista dei Giochi Olimpici. SportFace.

