Olimpiadi Tokyo 2020, media giapponesi: governo pronto a dare ok a presenza spettatori (Di domenica 23 maggio 2021) Alcuni funzionari del governo giapponese e gli organizzatori delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo sarebbero pronti a consentire l'ingresso a un certo numero di spettatori ai Giochi di Tokyo, ovviamente con apposite misure anticoronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa nipponica Kyodo News citando fonti vicine all'esecutivo. La capitale giapponese è in stato di emergenza dalla fine di aprile a causa di una quarta ondata di infezioni. Gli organizzatori decideranno il mese prossimo sul numero di spettatori considerando la situazione dell'infezione e altri fattori. SportFace.

