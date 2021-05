Oggi si chiude la Premier, tre squadre si giocano la Champions. Tutti gli scenari (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi alle 17 va in scena l’ultima giornata della Premier League. Tra i verdetti non ancora decisi c’è la corsa Champions oltre a quella per Europa e Conference League. Per la Champions ci sono tre squadre per due posti tutte in un punto. Chelsea, Liverpool e Leicester dovranno vincere andare nella massima competizione europea. La squadra di Tuchel gode del vantaggio di un punto e basterebbe vincere contro l’Aston Villa, anche il Liverpool con una vittoria andrebbe in Champions godendo del vantaggio sulla differenza reti rispetto al Leicester contro il Tottenham. Il West Ham è già in Europa League, mentre Tottenham, Everton e Arsenal si giocano un posto in Conference League. Anche loro si distanziano di un punto. Foto: Twitter Premier L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021)alle 17 va in scena l’ultima giornata dellaLeague. Tra i verdetti non ancora decisi c’è la corsaoltre a quella per Europa e Conference League. Per laci sono treper due posti tutte in un punto. Chelsea, Liverpool e Leicester dovranno vincere andare nella massima competizione europea. La squadra di Tuchel gode del vantaggio di un punto e basterebbe vincere contro l’Aston Villa, anche il Liverpool con una vittoria andrebbe ingodendo del vantaggio sulla differenza reti rispetto al Leicester contro il Tottenham. Il West Ham è già in Europa League, mentre Tottenham, Everton e Arsenal siun posto in Conference League. Anche loro si distanziano di un punto. Foto: TwitterL'articolo ...

