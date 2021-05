Oggi in Piemonte sono 29.742 i vaccinati contro il Covid (Di domenica 23 maggio 2021) Nei primi tre giorni di preadesione loro dedicati sono state 65.945 le persone della fascia 40 - 44 anni che si sono registrate su www.ilPiemontetivaccina.it Quindi, tenendo conto anche della fascia ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 23 maggio 2021) Nei primi tre giorni di preadesione loro dedicatistate 65.945 le persone della fascia 40 - 44 anni che siregistrate su www.iltivaccina.it Quindi, tenendo conto anche della fascia ...

Advertising

_Mercedes_Trejo : RT @cnsas_official: ?? #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: uno dei due feriti gravi, un bambino elitrasportato in codice rosso a Torino,… - Masterguy14 : RT @cnsas_official: ?? #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: uno dei due feriti gravi, un bambino elitrasportato in codice rosso a Torino,… - licprospero : RT @cnsas_official: ?? #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: uno dei due feriti gravi, un bambino elitrasportato in codice rosso a Torino,… - SantiGurtubay : RT @cnsas_official: ?? #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: uno dei due feriti gravi, un bambino elitrasportato in codice rosso a Torino,… - inesita64_ : RT @cnsas_official: ?? #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: uno dei due feriti gravi, un bambino elitrasportato in codice rosso a Torino,… -