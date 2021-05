' O si è contro la mafia o si è complici'

(Di domenica 23 maggio 2021) Sergio Mattarella a Palermo nel bunker dell'Ucciardone per la celebrazione dell'anniversario della strage di Capaci. 'Laesiste ancora, non è stata sconfitta. E' necessario tenere sempre ...

Quirinale : #23maggio, #Mattarella: Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è c… - matteosalvinimi : 'Gli uomini passano, le idee restano”. (#GiovanniFalcone) E in memoria di Francesca Morvillo, Antonio Montinaro,… - Quirinale : #23maggio, #Mattarella: Nonostante i tanti anni passati, è sempre di forte significato ritrovarsi in questa aula bu… - AnselmiMariella : RT @Quirinale: #23maggio, #Mattarella: Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici d… - chicchi57429882 : RT @Quirinale: #23maggio, #Mattarella: Nessuna zona grigia, nessuna omertà né tacita connivenza: o si sta contro la mafia o si è complici d… -

Partendo da Palermo, compirà per tre anni un viaggio attraverso tutto il Paese per rioccupare i luoghi simbolo della lotta civilela. A dare il via all'iniziativa sono quattro opere. 'La ...'O si stalao si è complici, non ci sono alternative': a chiarirlo è il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante il suo intervento nell'aula bunker dell'Ucciardone per l'anniversario della ..."O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono alternative - prosegue il Presidente della Repubblica - è sempre di grande significato ritrovarsi nel bunker, un luogo di grande valenza ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Il 23 maggio di 29 anni fa la strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco ...