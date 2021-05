Nuoto | Simona Quadarella sa solo vincere! Memorabile tris d’oro agli Europei come nel 2018! Dominati i 400 sl!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021)è sempre più la regina del mezzofondo europeo. Nei campionati continentali di Budapest ottiene l’oro anche nella finale dei 400 metri stile libero, ottenendo il terzo successo della sua avventura in Ungheria e replicando il risultato di Glasgow, quando neglidi tre anni fa fece incetta di mede. La nuotatrice romana è una vera furia e con il crono di 4’04”66 ha sbriciolato il tempo che aveva ottenuto in semifinale:è prontissima per Tokyo. Partenza tranquilla per: la prima vasca è di 29.08 e significa settima piazza, ma inizia ad accelerare già nei secondi cinquanta metri, scalando progressivamente la classifica: quarta ai 100 metri, terza ai 150, e a metà gara le sue bracciate la portano a 2’02”23 in prima posizione. Anna Egorova tiene il ...