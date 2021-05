Nuoto | Simona Quadarella | “Questo non era un Europeo preparato | l’obiettivo sono le Olimpiadi Ho ritrovato la cattiveria”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo 800 e 1500 arriva il terzo oro individuale peragli Europei 2021 didi Budapest: l’azzurra centra il primo posto anche nei 400 metri stile libero femminili in 4’04”66, davanti alla russa Anna Egorova, seconda in 4’06”05, ed alla magiara Boglarka Kapas, terza in 4’06”90. A fine gara l’azzurra ha descritto le sue sensazioni al sito federale: “Piango perché non me l’aspettavo. Poi ho visto il video di mia sorella a fine gara, grazie a lei ho iniziato a nuotare ediventata quello che. Rispetto a Glasgow avevo più paura, mi sentivo meno sicura“. Conclude l’azzurra: “non era unle. Hola ...