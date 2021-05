Nuoto: paralimpico, Italia chiude al primo posto medagliere (Di domenica 23 maggio 2021) Si è chiusa con un altro successo, dopo quello conquistato ai Mondiali del 2019, l'esperienza azzurra nei Campionati Europei di Nuoto paralimpico a Funchal. La nazionale Italiana Finp si è aggiudicata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 23 maggio 2021) Si è chiusa con un altro successo, dopo quello conquistato ai Mondiali del 2019, l'esperienza azzurra nei Campionati Europei dia Funchal. La nazionalena Finp si è aggiudicata ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto paralimpico Nuoto: paralimpico, Italia chiude al primo posto medagliere Si è chiusa con un altro successo, dopo quello conquistato ai Mondiali del 2019, l'esperienza azzurra nei Campionati Europei di nuoto paralimpico a Funchal. La nazionale italiana Finp si è aggiudicata il primo posto nel medagliere open (aperto anche a nazioni extraeuropee) ed è giunta seconda in quello europeo alle spalle ...

Lettera aperta di un nuotatore della polisportiva Riccione: 'basta gioco al massacro' Cristian Lucarelli, nuotatore Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e membro del Consiglio direttivo della Asd Polisportiva Riccione, scrive una lettera aperta invitando l'amministrazione comunale e la polisportiva a un confronto. Lancia una vera e ...

Riccione, Cristian Lucarelli: “Polisportiva. Continuo a chiedermi dov’è lo sport” "Continuo a chiedermi dov’è lo sport a Riccione oggi, offuscato da diatribe di bassa lega senza intenzione alcuna di sorreggere il movimento sportivo, educativo, ludico e sociale" ...

