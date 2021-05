Nuoto | Europei | triplo oro azzurro nelle finali femminili | vincono Panziera | Pilato e Quadarella

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - 28_05_2003 : Io che vedo le nuotatrici azzurre agli europei di nuoto - nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Nuoto, #BennyPilato è oro nei 50 rana agli Europei di Budapest -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 mista aglidi. Il quartetto composto da Thimas Ceccon (dorso), Noccolò Martinenghi (rana), Federico Burdisso (delfino) e Alessandro Miressi (stile libero) chiudono in 3.29.93, nuovo record italiano.19.19, Quadarella oro nei 400sl Terzo oro personale e quinto per l'Italia: arriva da una immensa Simona Quadarella nei 400 stile libero. La 22enne romana aveva già vinto il titolo continentale ...ma è ben più che pronta a essere… Leggi Impresa sportiva agli Europei di nuoto. In semifinale, per giunta. Benedetta Pilato, 16 anni, fa il record del mondo nei 50 rana. Nella vasca di Budapest, ...Ancora una medaglia per gli azzurri impegnati agli Europei di nuoto in corso a Budapest, Ungheria: Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 misti maschile.