Nuoto: Europei, Panziera oro nei 200 dorso (Di domenica 23 maggio 2021) Budapset, 23 mag. (Adnkronos) - L'azzurra Margherita Panziera vince la medaglia d'oro nei 200 dorso agli Europei di Nuoto di Budapest. La 25enne trevigiana chiude con il tempo di 2.06.08 davanti alla britannica Wild argento in 2.07.74 e all'ungherese Katalin Burián, bronzo in 2.07.87. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Budapset, 23 mag. (Adnkronos) - L'azzurra Margheritavince la medaglia d'oro nei 200aglididi Budapest. La 25enne trevigiana chiude con il tempo di 2.06.08 davanti alla britannica Wild argento in 2.07.74 e all'ungherese Katalin Burián, bronzo in 2.07.87.

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - iirpo : RT @chetempochefa: Facciamo i complimenti per l’oro agli Europei di nuoto conquistato oggi dalla straordinaria è giovanissima Benedetta Pil… - Quinta00876879 : RT @repubblica: ?? Europei di nuoto: dopo aver battuto il record mondiale la 16enne Benedetta Pilato conquista anche l'oro nei 50 metri rana… -