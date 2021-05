Nuoto: Europei, Italia bronzo nella 4x100 mista maschile (Di domenica 23 maggio 2021) Budapest, 23 mag. (Adnkronos) - L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella 4x100 mista maschile. Gli azzurri Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi chiudono con il crono di 3.29.93 dietro alla Gran Bretagna oro in 3.28.59 e la Russia argento in 3.29.50. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Budapest, 23 mag. (Adnkronos) - L'conquista la medaglia di. Gli azzurri Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi chiudono con il crono di 3.29.93 dietro alla Gran Bretagna oro in 3.28.59 e la Russia argento in 3.29.50.

