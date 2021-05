Nuoto: Europei, Italia bronzo nella 4x100 mista femminile (Di domenica 23 maggio 2021) Budapest, 23 mag. (Adnkronos) - L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella 4x100 mista femminile agli Europei di Nuoto di Budapest. Le azzurre Panziera, Castiglioni, Di Liddo e Pellegrini con il tempo di 3.56.30, record Italiano, conquistano il terzo posto con un'ultima frazione super di Federica Pellegrini. Oro alla Gran Bretagna in 3.54.01 e argento alla Russia in 3.56.25. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Budapest, 23 mag. (Adnkronos) - L'conquista la medaglia diaglididi Budapest. Le azzurre Panziera, Castiglioni, Di Liddo e Pellegrini con il tempo di 3.56.30, recordno, conquistano il terzo posto con un'ultima frazione super di Federica Pellegrini. Oro alla Gran Bretagna in 3.54.01 e argento alla Russia in 3.56.25.

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - chetempochefa : Facciamo i complimenti per l’oro agli Europei di nuoto conquistato oggi dalla straordinaria è giovanissima Benedett… - cristianalaz : RT @ALFO100897: Nuoto: Europei, Panziera oro nei 200 dorso Queste sono quelle cose che più inorgogliscono l'animo di chi appartiene ad una… - fattoquotidiano : Europei di nuoto a Budapest, medaglie d’oro per Benedetta Pilato e Margherita Panziera -