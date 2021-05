Nuoto | Europei Budapest 2021 | tris d’oro firmato Pilato | Panziera e Quadarella

Leggi su sportface

(Di domenica 23 maggio 2021) Ultima giornata trionfale aglidi: due ori per l’Italia. Benedettanon delude le aspettative e vince la medaglianei 50 metri rana. La 16enne tarantina domina la finale sulla distanza più breve e conquista il suo primo titolo continentale con il tempo di 29.35, a soli 5 centesimi dal record del mondo da lei stabilito sabato (seconda prestazione all-time). Seconda posizione per la finlandese Ida Hulkko (30.19), medaglia di bronzo per la russa Yuliya Efimova (30.22). L’altra azzurra, Arianna Castiglioni, chiude al sesto posto in 30?35. SEGUI LE FINALI IN DIRETTA GLI AZZURRI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER GARA IL MEDAGLIERE “Sono contenta, un po’ me l’aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo. Non mi aspettavo di fare di meno di ieri, ma cinque ...