Nuoto, Europei Budapest 2021: Italia chiude terza nel medagliere (Di domenica 23 maggio 2021) L’Italia chiude al terzo posto del medagliere gli Europei di Budapest 2021. Spedizione trionfale per gli azzurri, che chiudono alle spalle di Russia e Gran Bretagna con 10 ori, 14 argenti e 20 bronzi tra Nuoto in acque libere e in vasca, artistico e tuffi. I russi hanno infatti conquistato 20 medaglie d’oro, 9 d’argento e 13 di bronzo, mentre i britannici ci hanno superato con le ultime due staffette raggiungendo quota 12 ori, 13 argenti e 7 bronzi. L’Italia però si toglie la soddisfazione di essere la Nazione con il maggior numero di medaglie: ben 44, contro le 42 della Russia e le 32 del Regno Unito. Una rassegna continentale che dà fiducia ad azzurri e azzurre in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con un bel mix tra veterani sempre competitivi ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) L’al terzo posto delglidi. Spedizione trionfale per gli azzurri, che chiudono alle spalle di Russia e Gran Bretagna con 10 ori, 14 argenti e 20 bronzi train acque libere e in vasca, artistico e tuffi. I russi hanno infatti conquistato 20 medaglie d’oro, 9 d’argento e 13 di bronzo, mentre i britannici ci hanno superato con le ultime due staffette raggiungendo quota 12 ori, 13 argenti e 7 bronzi. L’però si toglie la soddisfazione di essere la Nazione con il maggior numero di medaglie: ben 44, contro le 42 della Russia e le 32 del Regno Unito. Una rassegna continentale che dà fiducia ad azzurri e azzurre in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con un bel mix tra veterani sempre competitivi ...

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - chetempochefa : Facciamo i complimenti per l’oro agli Europei di nuoto conquistato oggi dalla straordinaria è giovanissima Benedett… - xoxomarkes : RT @Eurosport_IT: Sesta medaglia d'oro a un Europeo, la terza in questa edizione: niente male Simona ?????? #EuropeiNuoto | #Budapest2021 | #… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Margherita Panziera ha vinto la medaglia d'oro nei 200 dorso femminile agli Europei di nuoto a Budapest. L'atleta… -