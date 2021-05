Nuoto, Europei Budapest 2021, Butini: “Squadra senza pecche, a Tokyo sarà un’altra musica” (Di domenica 23 maggio 2021) “La Squadra ha girato senza pecche, oltre le medaglie, anche grazie all’organizzazione scrupolosa della Len“. Questa la soddisfazione di Cesare Butini, direttore tecnico della Fin, a margine degli Europei di Nuoto di Budapest che hanno portato in dote 27 medaglie per la spedizione italiana. “A Tokyo sarà un’altra musica, ci godiamo queste conferme e tante novità – prosegue a Rai Sport – L’esordiente Razzetti ci ha regalato un argento, una di quelle realtà nuove che unita alle conferme rappresenta il futuro. E poi il record del mondo di Pilato, oggi è andata sotto al vecchio record del mondo: è il consolidamento della sua struttura come atleta“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Laha girato, oltre le medaglie, anche grazie all’organizzazione scrupolosa della Len“. Questa la soddisfazione di Cesare, direttore tecnico della Fin, a margine deglididiche hanno portato in dote 27 medaglie per la spedizione italiana. “A, ci godiamo queste conferme e tante novità – prosegue a Rai Sport – L’esordiente Razzetti ci ha regalato un argento, una di quelle realtà nuove che unita alle conferme rappresenta il futuro. E poi il record del mondo di Pilato, oggi è andata sotto al vecchio record del mondo: è il consolidamento della sua struttura come atleta“. SportFace.

