Nuoto | Europei 2021 | pagelle 23 maggio Pilato | Panziera e Quadarella vincono da favorite Finalmente le miste!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) SIMONA10: Impeccabile ed esaltante. Siamo sicuri che questo 400 non sia la sua gara? Regala emozioni forti, aspetta il momento giusto e quando cambia passo spezza le gambe a tutte le rivali con una accelerazione micidiale che lascia sul posto Egorova e spegne sul nascere le velleità di rimonta di Kapas. Doppio tris d’oro per lei. E’ già leggenda ed è ancora giovanissima. MARGHERITA9: Cento metri di sofferenza, cento metri di dominio. Entra nel club ristrettissimo delle atlete azzurre capaci di confermarsi in Europa: Pellegrini,, Filippi e adesso. Gara in crescendo, diversa dal suo cliché normale: la britannica Wood la segue nei primi 100 e forse la mette anche un po’ in difficoltà ma quando decide di cambiare passo non ce n’è per nessuno. Non si migliora nel tempo ma quello è ...