Nuoto | Europei 2021 oggi | orari 23 maggio | tv | programma | italiani in gara

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - katiaursillo : RT @chetempochefa: Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la stori… - de_giovannna : RT @sottoinchiesta: Nuoto, Europei: Benedetta Pilato record del mondo nei 50 rana. Paltrinieri argento negli 800 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Benedetta Pilato non finisce di stupire. La 16enne di Taranto ha stabilito il record del mondo nei 50 rana nel corso delle semifinali aglidi Budapest. La Pilato ha nuotato in 29"30 (in finale anche Arianna Castiglioni con 30"44) abbassando il primato (29"40) che dal 2017 apparteneva alla statunitense Lilly King. In un colpo solo ...Leggi anche Paltrinieri argento nei 1500 metri Miressi argento nei 100 stile e le altre medaglie azzurre Federica Pellegrini in finale nei 200 Simona Quadarella oro aglinegli 800 stile ...Ultima giornata di gare agli Europei 2021 di nuoto di Budapest (Ungheria). La Duna Arena sarà teatro di grandi sfide e l'Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. Si comincerà a partire dalle 10 ...Per Benedetta Pilato a soli 16 anni è arrivato uno straordinario record mondiale: è primato nei 50 metri stile rana.