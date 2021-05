Nuoto, Europei 2021. l’Italia vuole chiudere col botto! Panziera, Quadarella e Pilato: saranno fuochi d’artificio? (Di domenica 23 maggio 2021) Un’ultima giornata da vivere tutto d’un fiato o col fiato sospeso, dipende dai punti di vista, quella dell’Europeo di Budapest che, questa è una certezza, è già il campionato continentale più prolifico in termini di medaglie della storia per la squadra italiana. Non è finita, anzi: questa ultima giornata di gare si preannuncia ricchissima di potenzialità per la squadra azzurra che può aggiungere tante altre medaglie al suo bottino. Tre anni fa l’ultima giornata a Glasgow portò tre ori e due protagoniste di quella giornata sono ancora qui a lottare per il gradino più alto del podio continentale, più una ragazzina che tre anni fa forse era intenta a giocare con le bambole perchè aveva 12 anni e adesso è pronta per prendersi il primo titolo continentale in vasca lunga dopo aver riscritto la storia dei 50 rana. Margherita Panziera punta al bis in Europa. E’ la più forte ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Un’ultima giornata da vivere tutto d’un fiato o col fiato sospeso, dipende dai punti di vista, quella dell’Europeo di Budapest che, questa è una certezza, è già il campionato continentale più prolifico in termini di medaglie della storia per la squadra italiana. Non è finita, anzi: questa ultima giornata di gare si preannuncia ricchissima di potenzialità per la squadra azzurra che può aggiungere tante altre medaglie al suo bottino. Tre anni fa l’ultima giornata a Glasgow portò tre ori e due protagoniste di quella giornata sono ancora qui a lottare per il gradino più alto del podio continentale, più una ragazzina che tre anni fa forse era intenta a giocare con le bambole perchè aveva 12 anni e adesso è pronta per prendersi il primo titolo continentale in vasca lunga dopo aver riscritto la storia dei 50 rana. Margheritapunta al bis in Europa. E’ la più forte ...

