Nuoto | Europei 2021 | il medagliere Italia terza | sono 39 i podi azzurri!

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - eleitaliana : RT @rtl1025: ????? Benedetta #Pilato ha vinto la medaglia d'oro nei 50 rana femminile agli Europei di #nuoto a #Budapest. La neo detentrice… - offkeyrhapsody : RT @Eurosport_IT: Follemente innamorati di Benedetta Pilato ?????? #EuropeiNuoto | #Budapest2021 | #Pilato -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Benedetta Pilato ha vinto i 50 rana aglididi Budapest, facendo registrare il tempo di 29'35. Argento per la finlandese Hulkko in 3019, terza la russa Efimova in 3022. Sesta posizione per Arianna Castiglioni. Gli altri ...dia Budapest. La giornata finale ha consacrato, ancora di più, Benedetta Pilato. La sedicenne di Taranto è campionessa d'Europa nei 50 rana femminili dopo avere stabilito ieri, in ...Nuoto, i risultati delle finali di domenica 23 maggio degli Europei di Budapest 2021: Benedetta Pilato medaglia d'oro nei 50 rana.Benedetta Pilato d'oro nei 50 rana agli Europei di nuoto 2021: la 16nne italiana è campionessa d'Europa, battute Hulkko ed Efimova ...