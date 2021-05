Nuoto | Benedetta Pilato | Margherita Panziera e Simona Quadarella Le sorelle d’oro che ora lanciano la sfida olimpica

(Di domenica 23 maggio 2021). Sono loro le nostrenell’ultima giornata degli Europei 2021 diin corsia a Budapest (Ungheria). In un’ultima giornata nella quale l’Italia ha completato un percorso ricco di soddisfazioni e di medaglie (27, di cui 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi) le atlete citate hanno dato un contributo importante, che può rilanciare le loro ambizioni anche in chiave. Partendo da, è chiaro che il suo oro nei 50 rana non fosse una sorpresa e il record del mondo stabilito ieri aveva lasciato intendere che il primato era suo. L’essersi espressa sugli stessi livelli in Finale (appena 5 centesimi più lenta) è la conferma che ci ...

Advertising

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - Coninews : ?? SENSAZIONALE BENNY ?? Con ?? 29.30 Benedetta #Pilato stabilisce il nuovo RECORD DEL MONDO ?? dei 50 rana! ??… - ilpost : Il video del record mondiale di nuoto di Benedetta Pilato, nei 50 metri rana - _Daria16_ : RT @giomalago: Un`impresa oltre i confini dell'immaginario. Standing ovation per la #Pilato, che riscrive il primato dei 50 rana e la stori… - libellula58 : RT @SempreLibero2: Europei di nuoto a Budapest, medaglie d’oro per Benedetta Pilato e Margherita Panziera -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Benedetta

ADV BUDAPEST (UNGHERIA) " Altre tre medaglie d'oro, una d'argento e due di bronzo per ilazzurro dalla piscina di Budapest. Simona Quadarella centra il "triplete" e si aggiudica l'oro,......E' curioso come queste tre ragazze, oltre a rappresentare l'Italia tutta, pratichino anche un set quasi completo degli stili del: il libero di Simona, la rana di, il dorso di ...Benedetta Pilato, Margherita Panziera e Simona Quadarella. Sono loro le nostre sorelle d'oro nell'ultima giornata degli Europei 2021 di nuoto in corsia a Budapest (Ungheria). In un'ultima giornata nel ...E’ curioso come queste tre ragazze, oltre a rappresentare l’Italia tutta, pratichino anche un set quasi completo degli stili del nuoto: il libero di Simona, la rana di Benedetta, il dorso di ...