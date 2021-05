Nuoto | Benedetta Pilato campionessa d’Europa dei 50 rana! Dominio totale | record del mondo sfiorato

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021) Dominante.e i 50 rana danno questa sensazione e, dopo ildeldi ieri (29?30), l’azzurra si è regalata la seconda prestazione mondiale alltime della distanza (29?35) nella Finale dei 50 rana donne degli Europei 2021 a Budapest (Ungheria). Una progressione infinita quella della giovane azzurra che non ha dato respiro alle avversarie e che le ha garantito il primo oro continentale a livello assoluto in vasca lunga. E’ uscita dalla piscina dalla Duna Arena la classe 2005 del Bel Paese accolta dall’immagine della madre e del suo cagnolino, a cui ha dedicato il primato di ieri. Oggi è arrivato un successo atteso e mai in discussione, guardando anche al piazzamento delle altre: argento per la finlandese Ida Hulkko (30?19) e bronzo per la russa Yuliya Efimova (30?22), un’altra categoria rispetto ...