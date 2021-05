Nudità | edizione del 2018 | in onda su RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 23 maggio 2021)è un’opera teatrale che verte su un dialogo scenico tra l’arte della danza, che viene rappresentata da Virgilio Sieni, e quella dell’Opera dei Pupi invece su rappresentazione di Mimmo Cuticchio. L’opera è nata infatti per mano di due maestri della creazione performativa internazionale. RAI 5 propone la versione andata in scena nelal Roma Europa Festival. Appare evidente come il dialogo si disloca nel corpo e sul corpo: quello inanimato della marionetta e quello in perenne movimento del danzatore, quello dell’uomo e quello del suo simulacro.rappresenta un incontro avventato tra mani, braccia, busto e gambe. Il loro incontro oltre a creare una relazione fisica si introduce verso un rapporto emotivo, grazie al continui dover riprendere, reciprocamente posture e gesti. A guidare lo spettacolo è forse il ...