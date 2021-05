"Non volevo fare del male a Lady D." Il giornalista non chiede scusa (Di domenica 23 maggio 2021) Martin Bashir tenta di difendersi dalle accuse, dopo la conclusione dell’inchiesta sull’intervista a Lady Diana nel 1995 Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) Martin Bashir tenta di difendersi dalle accuse, dopo la conclusione dell’inchiesta sull’intervista aDiana nel 1995

Advertising

matteobobbi : Oggi da Princi non ci sono le brioche che volevo io. E mi girano già le palle - ItaliaViva : Sono mesi che c'è stato un cambio epocale nella storia del Paese. Siamo passati da una struttura che non funzionava… - LegaSalvini : PAZZESCO. 'VOLEVO AGGIORNARE IL PIANO PANDEMICO, MA NON C’ERANO I SOLDI' – PARLA RANIERI GUERRA, EX DIRETTORE VICAR… - berrageiz : #F1 #FUnoAT #MonacoGP???? Volevo partecipare al briefing #Ferrari per capire la strategia su Carlos. Non hanno volut… - krystianville : volevo portarti in riva al mare e dirti che certe cose non le so, non so dire sì a me se a te poi devo dire no -