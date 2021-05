Non solo film e serie TV su Netflix, presto in arrivo i giochi? (Di domenica 23 maggio 2021) La notizia ha del sensazionale, anche se si tratta solo di un leak: oltre ai film e alle serie TV su Netflix ma anche i documentari e altri contenuti audiovisivi di vario genere, ci sarebbe l’intenzione di portare sulla piattaforma di streaming anche il mondo dei giochi. Ebbene si, il mondo dei gamers sarebbe catapultato nel servizio per sessioni di gioco con titoli ancora non noti ma che potrebbero fare anche la storia di tutta l’industria videoludica. Prima che gli animi si scaldino un pochino troppo, va precisato che il possibile progetto di fruire di videogiochi su Netflix non è ufficiale ma è stato riportato da fonti autorevoli come anche Reuters. In pratica, c’è una prova abbastanza inconfutabile che riguarda la spiccata volontà di interessarsi anche di titoli ... Leggi su optimagazine (Di domenica 23 maggio 2021) La notizia ha del sensazionale, anche se si trattadi un leak: oltre aie alleTV suma anche i documentari e altri contenuti audiovisivi di vario genere, ci sarebbe l’intenzione di portare sulla piattaforma di streaming anche il mondo dei. Ebbene si, il mondo dei gamers sarebbe catapultato nel servizio per sessioni di gioco con titoli ancora non noti ma che potrebbero fare anche la storia di tutta l’industria videoludica. Prima che gli animi si scaldino un pochino troppo, va precisato che il possibile progetto di fruire di videosunon è ufficiale ma è stato riportato da fonti autorevoli come anche Reuters. In pratica, c’è una prova abbastanza inconfutabile che riguarda la spiccata volontà di interessarsi anche di titoli ...

Advertising

EnricoLetta : Io ho fatto una proposta sui #giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua… - LucaBizzarri : O votano senza leggere cosa stanno votando, o leggono ma non capiscono. O leggono, capiscono e pensano che le visce… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Nel 1998 i Carabinieri del Ros arrestano Giovanni Napoli, fedelissimo di Bernardo Prov… - segretimiei : RT @fatina909: Quando guardo dentro gli occhi di un animale, non vedo solo un animale, vedo un essere vivente, vedo un amico, vedo un'anima… - carmelo_pnt : RT @gadlernertweet: A @EnricoLetta che proponeva #tassadisuccessione sui patrimoni da un milione in su, destinata ai giovani, #Draghi ha ri… -