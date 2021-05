“Non respiravo”. Eurovision, succede dopo la vittoria dei Maneskin. “Sentivo di svenire” (Di domenica 23 maggio 2021) Damiano David, l’emozione della fidanzata Giorgia in tempo reale. Ormai la storia d’amore tra il frontman dei Maneskin, Damiano David, e Giorgia Soleri può vivere alla luce del sole. Insieme da 4 anni ma in gran segreto, la coppia continua a fare parlare di sé. Non poteva che esplodere di gioia la fidanzata del carismatico rocker non appena appresa la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni. La canzone dei Maneskin convince non solo l’Italia ma l’Europa intera. dopo la vittoria sul palcoscenico più ambito per tutti i musicisti italiani, I Maneskin conquistano il podio europeo. Primo posto per loro all’Eurovision Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni e il tifo non poteva che arrivare da ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Damiano David, l’emozione della fidanzata Giorgia in tempo reale. Ormai la storia d’amore tra il frontman dei, Damiano David, e Giorgia Soleri può vivere alla luce del sole. Insieme da 4 anni ma in gran segreto, la coppia continua a fare parlare di sé. Non poteva che esplodere di gioia la fidanzata del carismatico rocker non appena appresa ladeiall’Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni. La canzone deiconvince non solo l’Italia ma l’Europa intera.lasul palcoscenico più ambito per tutti i musicisti italiani, Iconquistano il podio europeo. Primo posto per loro all’Song Contest 2021 con il brano Zitti e buoni e il tifo non poteva che arrivare da ...

