Non c'è pace sul Ponte di Ariccia, dopo il suicidio del 14enne ci prova un'altra donna: «Ho perso il lavoro, mi butto»

Venerdì la tragica notizia del suicidio di un ragazzino di appena 14 anni, ieri un altro tentativo che poteva avere il medesimo, drammatico, epilogo. Una donna di 51 anni ha infatti raggiunto la struttura ben nota, purtroppo, per i tanti suicidi avvenuti nel corso degli anni, e ha minacciato di buttarsi di sotto intorno alle 13.00. In tanti hanno provato a fermarla tra cui alcuni Carabinieri che transitavano in zona proprio in quel momento. Un passaggio provvidenziale dato che sono stati proprio i militari (della stazione di Genzano, ndr) a far desistere dai suoi intenti la giovane donna. Stando a quanto ricostruito la 51enne aveva perso il lavoro e proprio per questo aveva deciso di farla finita.

