«Noi 30enni cresciuti con l'ansia di fare soldi». Margherita Vicario racconta "Bingo", il suo nuovo disco – Il video (Di domenica 23 maggio 2021) «Con una leggerezza che pesa», così Margherita Vicario racconta a Open di come ha fatto Bingo, il suo nuovo album uscito il 14 maggio. Il denaro, la religione, il sesso, la diversità, questi alcuni dei «temi sostanziosi» presenti nelle 14 tracce, in un linguaggio sempre moderno e teatrale, ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell'artista romana. Attrice e cantante, Margherita Vicario è al suo secondo disco, un lavoro di due anni scritto, ci spiega, «tra Roma e Torino, raccogliendo la mia storia degli ultimi tempi». «Il nome Bingo è nato quasi per caso, due anni fa Dade, produttore dell'intero progetto, mi chiese di raccogliere tutti gli spunti per la mia nuova musica in una cartella del computer. Senza pensarci troppo, la ...

