Nobel Montagnier | “Coronavirus manipolato per il vaccino anti-Aids”

(Di domenica 23 maggio 2021) Leggimi l’articolo Dubbi sull’origine naturale delvengono avanzati dal premioper la medicina Luc“La sequenza del virus Hiv è stata inserita nel genoma delper tentare di produrre un”. E’ ciò che va a rafforzare l’ipotesi del virologo francese Luc, premioper la Medicina nel 2008 per i suoi studi sull’, secondo il quale Covid-19 “è statoe rilasciato accidentalmente da un laboratorio di Wuhan nell’ultimo trimestre del 2019”. Più nel dettaglio, ai microfoni del podcast francese specializzato in medicina e salute, Pourquoi Doctor,spiega: “Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo ...

Advertising

Massimi8900 : RT @zirudela: 'È il vaccino che ha creato le varianti' 'Cosa fa il virus? O muore o crea le varianti che sono il prodotto il risultato dell… - RafalBalawejder : RT @zirudela: 'È il vaccino che ha creato le varianti' 'Cosa fa il virus? O muore o crea le varianti che sono il prodotto il risultato dell… - mirko76vicenza : RT @zirudela: 'È il vaccino che ha creato le varianti' 'Cosa fa il virus? O muore o crea le varianti che sono il prodotto il risultato dell… - MonicaKetty1 : RT @SilviaTeresa14: Ma chi è Montagnier??? Premio Nobel per la medicina 2008, scopritore del virus dell'HIV??? Ma che ce ne frega a noi, qu… - LHoesle : RT @zirudela: 'È il vaccino che ha creato le varianti' 'Cosa fa il virus? O muore o crea le varianti che sono il prodotto il risultato dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Nobel Montagnier

Imola Oggi

' Perché in Italianon ce lo fanno vedere ancora non l'ho capito. Sarà scemo, rincoglionito, quello che volete voi, però è un premioe dice che secondo lui è inutile vaccinare i ...La tesi di un'origine accidentale del Covid - 19 è stata squalificata, nell'aprile di un anno fa, quando era stata sostenuta con forza dal professor Luc, premioper la Medicina nel ...In tanti hanno conosciuto Matteo Messina Denaro. C’è chi lo nega e chi se ne vanta, ma per Maurizio Avola è diverso. Lui col boss di Castelvetrano avrebbe compiuto diverse azioni e questo avrebbe atti ...In una lettera pubblicata sulla rivista 18 importanti scienziati chiedono una nuova inchiesta e l’apertura dei dossier cinesi ad analisi indipendenti ...