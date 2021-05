Nicolino del bar Gildo: 'Chiusi 3 mesi, 30 giorni di ospedale, tanta paura ma sono qui. Ora sfido la vita' (Di domenica 23 maggio 2021) Ma quando leggo o mi raccontano di altri colleghi costretti a chiudere perché magari si erano avviati poco prima del covid o hanno fatto debiti durante l'emergenza, beh capisco che vuol dire. Le ... Leggi su primonumero (Di domenica 23 maggio 2021) Ma quando leggo o mi raccontano di altri colleghi costretti a chiudere perché magari si erano avviati poco prima del covid o hanno fatto debiti durante l'emergenza, beh capisco che vuol dire. Le ...

Advertising

Primonumero : Nicolino del bar Gildo: “Chiusi 3 mesi, 30 giorni di ospedale, tanta paura ma sono qui. Ora sfido la vita”… - PanicoAppeso : @scaraventeuntai @vivafedez @GIUSY09829321 @LegaSalvini Ecco lo stridio... È per la meloni ma insulta chi contesta… - SBertagna : @caperucita_r i limiti non sono per noi. I paletti non ci avranno. Siamo spiriti puri ed esuberanti, noi. Del gener… - effetronky : RT @effetronky: @donnadimezzo @paoloigna1 Coppia nella vita e sul palcoscenico Pietro De Vico e Anna Campori hanno interpretato una serie c… - RuggMarzia : RT @effetronky: @donnadimezzo @paoloigna1 Coppia nella vita e sul palcoscenico Pietro De Vico e Anna Campori hanno interpretato una serie c… -