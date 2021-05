(Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Davideha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Torino dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Mottarone – “Queste notizie fanno passare tutto in secondo piano, siamo profondamente addolorati e facciamo le condoglianze alle famiglie delle vittime. Quello che è successo è davvero brutto”. Partita – “I ragazzi sono stati bravi,fino alla fine sfiorando il secondo gol in più occasioni. Sono riusciti a fare una gara propositiva, cercando di portare via il miglior risultato possibile. Chiudiamo la stagione con una rimonta importante, avendo recuperato tanti punti sulle dirette concorrenti e avendo fatto anche più punti di molte squadre che ci ...

Advertising

anteprima24 : ** Nicola: 'Abbiamo provato a vincere, centrato obiettivo non scontato' ** - Toro_News : ?? | POSTPARTITA #Nicola commenta l’ultima partita stagionale dei granata #TorinoBenevento #SerieATIM #ToroNews - Prof_Tenebre : @Nicola_Bressi @LongCovidItalia Perché a qualcuno toccano, i rarissimi eff. coll. del vaccino. Se poi si fa una vac… - nicola_speri : @LeoniLuca Si può dire. E si può dire che un’intervista abbiamo veduto una poracciata. - nicola__23 : Questi erano convinti che la vittoria se la stessero giocando solo tra di loro e invece poi, con un colpo di coda,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Abbiamo

... le sue parole Davide, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo il pareggio contro il Benevento. Le sue parole. MATCH - "I ragazzi sono stati bravi,provato a ...... lascia in eredità alla sua città, cui era fortemente legato " ha detto ieri mattina...voluto perciò proporre per le stesse una sede appropriata, un luogo di memoria e di esaltazione di ...Il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa del pareggio di oggi contro il Benevento che chiude la stagione: "Si conclude una partita che abbiamo cercato di vincere ...Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'impegno in campionato contro il Torino ...