(Di domenica 23 maggio 2021) Ci sono tutti i suoi 22 anni, tutta la gioia di aver raggiunto un traguardo così importante in età così giovane, tutta la bellezza di averlo fatto con compagni di lavoro che sono anche amici, tutta la grinta sempre portata sul palco.esulta a occhi chiusi e a bocca aperta, lanciando unsotto il cielo di Rotterdam, che l’ha visto trionfare insieme ai suoi.Ha dovuto aspettare quasi l’una di notte per la proclamazione. Ha atteso impaziente, scalpitando sui divanetti: 524 voti hanno portato il brano “Zitti e buoni” a conquistare il primo posto all’Eurovision Song Contest, lasciando il secondo e terzo scalino del podio a Francia e Svizzera. “Italy” più forte di tutti, dopo 31 anni, quando fu Toto Cutugno a primeggiare sugli altri competitori ...

HuffPostItalia : Nell'urlo liberatorio di Damiano c'è tutto il senso della vittoria dei Maneskin - unpodicurry : RT @giorxanx: Raga la Spagna sta dicendo che Damiano stava pippando nell'inquadratura Chiedono la squalifica urlo #ESCita #Eurovision - DayaneStan : RT @giorxanx: Raga la Spagna sta dicendo che Damiano stava pippando nell'inquadratura Chiedono la squalifica urlo #ESCita #Eurovision - vocediluca : RT @giorxanx: Raga la Spagna sta dicendo che Damiano stava pippando nell'inquadratura Chiedono la squalifica urlo #ESCita #Eurovision - giorxanx : Raga la Spagna sta dicendo che Damiano stava pippando nell'inquadratura Chiedono la squalifica urlo #ESCita #Eurovision -

Con la canzone «Zitti e buoni» i Måneskin hanno vinto Eurovision 2021. Al secondo posto si è classificata la Francia con Barbara Pravi. Terzo posto per Gjon's Tears (Svizzera). La band romana era quar ...