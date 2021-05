NBA Playoff 2021, i risultati della notte: vittorie di Milwaukee e Brooklyn, colpo esterno per Dallas e Portland (Di domenica 23 maggio 2021) Sono cominciati i Playoff NBA 2021 e non sono subito mancati i colpi di scena e le emozioni. Tutto questo già dal primo match, quello tra Milwaukee e Miami, che ha visto la vittoria dei Bucks per 109-107 dopo un tempo supplementare grazie al canestro praticamente allo scadere di Khris Middleton. Una partita pazzesca e che potrebbe essere l’antipasto di una serie che si presenta lunga, avvincente ed equilibrata. Un continuo punto a punto che si è risolto solo con la magia finale di Middleton, miglior marcatore dei Bucks con 27 punti. Doppia doppia da 26 punti e 18 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo, ma con 6/13 dalla lunetta. Proprio gli errori ai liberi del greco hanno tenuto in vita Miami nel finale di ultimo quarto, con il pareggio firmato da Jimmy Butler (17 punti) proprio sulla sirena. Un canestro del pari che aveva trovato uno ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Sono cominciati iNBAe non sono subito mancati i colpi di scena e le emozioni. Tutto questo già dal primo match, quello trae Miami, che ha visto la vittoria dei Bucks per 109-107 dopo un tempo supplementare grazie al canestro praticamente allo scadere di Khris Middleton. Una partita pazzesca e che potrebbe essere l’antipasto di una serie che si presenta lunga, avvincente ed equilibrata. Un continuo punto a punto che si è risolto solo con la magia finale di Middleton, miglior marcatore dei Bucks con 27 punti. Doppia doppia da 26 punti e 18 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo, ma con 6/13 dalla lunetta. Proprio gli errori ai liberi del greco hanno tenuto in vita Miami nel finale di ultimo quarto, con il pareggio firmato da Jimmy Butler (17 punti) proprio sulla sirena. Un canestro del pari che aveva trovato uno ...

