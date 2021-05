Narcotizza e violenta una studentessa | poi la fotografa incosciente | arrestato imprenditore milanese

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 maggio 2021) Hato eto una21enne. Poi l’hata, mentre era inerme e, nel suo lussuoso appartamento al centro di Milano. Sul Corriere della Sera l’ennesima storia di violenza, che stavolta ha come protagonista unfarmaceutico. E la ragazzata non è l’unica, ce ne sarebbero altre quattro, le cui foto sono venute fuori dal telefonino dell’uomo: 54 scatti in tutto, di ragazze che ora gli inquirenti stanno cercando di identificare. In pratica, uno stupratore seriale. Lui è Antonio Di Fazio, 50 anni, fondatore della Global farma, società farmaceutica da 60 milioni e mezzo di fatturato che ha anche fornito 51 milioni di guanti sanitari alla Regione Lombardia, durante l’emergenza Covid. I ...