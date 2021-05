Napoli-Verona, le pagelle degli azzurri: che disastro Hysaj (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 7 – Ottima la prestazione del portiere che nel primo tempo tiene più volte a galla i suoi. Nel secondo tempo però non può nulla su Faraoni. Di Lorenzo 6 – Prestazione opaca del terzino che spinge poco ma è ordinato dietro. Rrahmani 7 – Il primo gol della sua carriera in Serie A arriva nel momento del bisogno. Peccato per il finale. Manolas 5,5 – Troppo spesso in ritardo. In affanno ad ogni tentativo offensivo degli scaligeri. Hysaj 4 – Suo l’errore che porta al gol di Faraoni. Per il resto partita ordinata ma quell’errore è valso la Champions. Dal minuto 72 Mario Rui s.v. Fabian Ruiz 5 – Male in fase di impostazione. Non riesce mai a servire i compagni nel modo corretto. Pochi spunti e molto affanno. La tensione era alle stelle. Bakayoko 5,5 – La mediana oggi ha faticato molto. Gli scaligeri sono venuti agguerriti al ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 7 – Ottima la prestazione del portiere che nel primo tempo tiene più volte a galla i suoi. Nel secondo tempo però non può nulla su Faraoni. Di Lorenzo 6 – Prestazione opaca del terzino che spinge poco ma è ordinato dietro. Rrahmani 7 – Il primo gol della sua carriera in Serie A arriva nel momento del bisogno. Peccato per il finale. Manolas 5,5 – Troppo spesso in ritardo. In affanno ad ogni tentativo offensivoscaligeri.4 – Suo l’errore che porta al gol di Faraoni. Per il resto partita ordinata ma quell’errore è valso la Champions. Dal minuto 72 Mario Rui s.v. Fabian Ruiz 5 – Male in fase di impostazione. Non riesce mai a servire i compagni nel modo corretto. Pochi spunti e molto affanno. La tensione era alle stelle. Bakayoko 5,5 – La mediana oggi ha faticato molto. Gli scaligeri sono venuti agguerriti al ...

