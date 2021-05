Napoli-Verona | il momento della verità | ecco quanto vale l’accesso in Champions

(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta sera ci sarà la partita più importantestagione. Ilaffronterà allo Stadio Diego Armando Maradona gli scaligeri del. Ivan Juric e Nikola Kalinic non vogliono essere vittime sacrificali e hanno dichiarato a più riprese di dare battaglia, come giusto che sia, agli azzurri. Gattuso dal canto suo è convinto di poter portare la squadra fra le prime 4 posizioni nonostante il suo futuro vaghi nell’oblio. Per Aurelio De Laurentiis invece centrare questo obiettivo è di vitale importanza.inLeague infatti rimpinguerebbe notevolmente le casse partenopee. In caso di qualificazione infatti, tra partite di gironi, diritti e bonus, ilpotrà ricevere 50 milioni di euro. Cifra che potrebbe addirittura aumentare di ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | #NapoliVerona, ultima giornata di @SerieA, si giocherà domenica ore 20:45. ?? - ZZiliani : Parte dal piede di #Zielinski (e scelta migliore non avrebbe potuto esserci) il pallone che porta il #Napoli al 2-0… - periodicodaily : Napoli-Verona: probabili formazioni e dove vederla - _drizzy_louiz : FT; Napoli 1 Verona 3 Bologna 3 Juventus 2 Atalanta 5 Milan 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Verona

Probabili formazioni/ Quote: Meret oppure Ospina? Anche perchè contro vi è un Bologna, che certo vorrà dare spettacolo, pur non avendo ormai più nulla per cui lottare in stagione. Per ...Probabili formazioni/ Quote: Meret oppure Ospina? Contro i rossoneri di Pioli, che ottenuto solo il pareggio col Cagliari nell'ultimo turno ancora non sono sicuri di staccare il pass ...0 0 Voto Vota Articolo Una vittoria vorrebbe dire Champions League per il Napoli. Prescindendo dai risultati di Milan e, soprattutto, Juventus. Gli azzurri sono un punto avanti rispetto ai bianconeri, ...Fabio Capello intervistato da Marco Evangelisti sulla lotta Champions che verrà decisa stasera tra Milan, Napoli e Juventus ...