Napoli Verona, i convocati di Juric: out Tameze (Di domenica 23 maggio 2021) Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista di Napoli-Verona Ivan Juric, allenatore del Verona, ha reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera in casa del Napoli. Out l'infortunato Tameze. Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Lazovic, Cetin, Ceccherini, Dawidowicz, Magnani, Gunter, Udogie Centrocampisti: Veloso, Ilic, Sturaro, Bessa, Zaccagni Attaccanti: Salcedo, Kalinic, Colley, Lasagna L'articolo proviene da Calcio News 24.

