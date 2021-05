Napoli Verona | cori dei tifosi partenopei | carica Champions – VIDEO

(Di domenica 23 maggio 2021) Ildeve vincere contro ilper assicurarsi un posto inLeague: ecco ladei(Emanuele Catone, inviato al Maradona) – Ilvuole la qualificazione inLeague e per farlo deve vincere contro ilal Maradona. All’esterno dello stadio una grande presenza deiazzurri che hanno riservatoper la squadra perrli in vista dell’importantissimo match e qualche sfottò ai rivali di serata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calcio News 24 (@calcionews24) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliVerona ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliVerona, ultima giornata di @SerieA, si giocherà domenica ore 20:45. ?? - ZZiliani : Parte dal piede di #Zielinski (e scelta migliore non avrebbe potuto esserci) il pallone che porta il #Napoli al 2-0… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Napoli-Verona, Zedadka inquadra lo stadio Maradona prima della partita - sharaaaw : quasi quasi guardo napoli - verona. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Verona

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di- Hellas, match valido per la 38ª ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso(3 - 4 - 2 - 1) : Pandur; Ceccherini, Gunter, ...Ultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: Verona di scena al «Diego Armando Maradona" di Napoli: i partenopei cercano la... Scopri di più ...Un minuto di silenzio su tutti i campi della Serie A che questa sera ospiteranno le partite della 38sima giornata di campionato: Bologna – Juventus al Dall'Ara; Atalanta – Milan al Gewiss Satdium; ...