Napoli-Verona, cambia il quarto uomo: Dionisi chiamato al posto di Fourneau (Di domenica 23 maggio 2021) Ufficiale un cambio nella designazione arbitrale di Napoli-Verona. Il quarto uomo del match non sarà Fourneau come previsto inizialmente, ma Dionisi. Restano invariate la terna e il VAR. Ecco la nuova designazione: Arbitro: ChiffiAssistenti: Longo, ValerianiIV uomo: DionisiVAR: NascaAVAR: Cecconi Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Ufficiale un cambio nella designazione arbitrale di. Ildel match non saràcome previsto inizialmente, ma. Restano invariate la terna e il VAR. Ecco la nuova designazione: Arbitro: ChiffiAssistenti: Longo, ValerianiIVVAR: NascaAVAR: Cecconi

